«Ахмат» сыграл вничью с македонской командой в товарищеском матче

Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче сыграл вничью с македонским «Шкупи».

Сегодня, 28 января, клуб РПЛ проведет еще одну встречу с командой «Войводина». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Шкупи» — 1:1 (0:1)

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Покидышев, Ненахов, Кармаев, Роши, Кадыров, Харин, Садулаев, Адуев, Янку.

28 января.