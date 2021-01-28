«Ахмат» сыграл вничью с македонской командой в товарищеском матче
12:46
Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче сыграл вничью с македонским «Шкупи».
Сегодня, 28 января, клуб РПЛ проведет еще одну встречу с командой «Войводина». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ахмат» — «Шкупи» — 1:1 (0:1)
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Покидышев, Ненахов, Кармаев, Роши, Кадыров, Харин, Садулаев, Адуев, Янку.
28 января.
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