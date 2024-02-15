Тарханов: «Здорово, что удалось договориться с Парагваем, это сильная сборная»

Бывший главный тренер российских клубов РПЛ Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча Россия — Парагвай.

«Здорово, что удалось договориться с Парагваем, это сильная сборная. Будет интересно посмотреть на наших ребят против таких сильных сборных. Матчи против Сербии и Парагвая будут проверкой. Уверен, будет классная атмосфера на стадионе. РФС молодцы», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.