Сборная Украины выйдет на матч с Кипром в новом комплекте желтой формы
12:39
Игроки сборной Украины в товарищеском матче против Кипра выйдут на поле в новом комплекте формы, сообщает ассоциация футбола страны.
6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.
Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.
Товарищеский матч Украина — Кипр состоится сегодня, 7 июня. Начало — в 19.00 (мск).
Читайте также
4
Зачет
vs
6
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю