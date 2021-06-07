Сборная Украины выйдет на матч с Кипром в новом комплекте желтой формы

Игроки сборной Украины в товарищеском матче против Кипра выйдут на поле в новом комплекте формы, сообщает ассоциация футбола страны.

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства Украины, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

Товарищеский матч Украина — Кипр состоится сегодня, 7 июня. Начало — в 19.00 (мск).