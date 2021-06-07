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Мюллер забил первый мяч после возвращения в сборную Германии

7 июня 2021, 22:56
Томас Мюллер.
Томас Мюллер.
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Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер отметился голом в товарищеском матче против сборной Латвии. Это его первый мяч после возвращения в национальную команду.

В марте 2019 года главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил о том, что больше не будет вызывать в сборную Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса, добавив, что основой сборной станут более молодые и перспективные футболисты. Но в мае 2021 года Лев заявил, что Мюллер включен в состав сборной на матчи Евро-2020.

По ходу второго тайма немцы ведут со счетом 6:0.

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