Сборная США обыграла Коста-Рику в товарищеском матче - 2:0. Игра состоялась в Сан-Хосе.

По голу в этой игре забили полузащитник Себастьян Ллетджет и нападающий Пол Арриола.

Товарищеский матч

США - Коста-Рика - 2:0 (0:0)

Голы: Ллетджет, 80 (1:0). Арриола, 88 (2:0).

США: Стеффен, Циммерман, Лонг, Лима, Ловиц, Арриола, Рольдан, Трапп, Михайлович (Ллетджет, 63), Зардес (Рамирес, 78), Бэйрд (Льюис, 70).

Коста-Рика: Альварадо, Кальво, Фрэнсис, Арбойне (Куберо, 86), Фульер, Гусман (Монхе, 81), Крус, Арайа (Скотт, 58), Альфаро (Вильялобос, 56), Ортис (Макдональд, 63), Лория (Мора, 77).

Предупреждения: Фульер, 53. Циммерман, 72.

2 февраля. Сан-Хосе. Стадион "Avaya Stadium".