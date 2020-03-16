Сборная Швеции ожидает дополнительной информации от УЕФА по поводу матча с Россией

Медиа-менеджер сборной Швеции Якоб Какембо Андерссон рассказал о том, состоится ли товарищеский матч против России.

— Мы ожидаем дополнительной информации от УЕФА, совещание которой состоится завтра днем, — приводит слова Андерссона РИА Новости. — Мы находимся в контакте с РФС и мы будем связываться после завтрашнего совещания УЕФА. Если игра состоится, журналисты, скорее всего, попадут на арену, но мы ограничим доступ в микст-зону.

Ранее РФС сообщил, что товарищеские матчи против Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта) пройдут без зрителей.

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