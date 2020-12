Сборная Хорватии определилась с соперниками накануне Евро-2020

Сборная Хорватии сыграет против Армении и Бельгии накануне чемпионата Европы-2020, сообщает Twitter Федерации футбола страны.

Первого июня «клетчатые» сыграют дома против Армении, а шестого на выезде против бельгиейцев, соперника сборной России на Евро-2020.

Сборная Хорватии на чемпионате Европы в группе С сыграет с чехами, англичанами и шотландцами.

Старт континентального первенства запланирован на 11 июня.

