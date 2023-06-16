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Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полиция пекинского района Чаоян запретила посещать стадионы китайскому болельщику, который выбежал на поле во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Австралии (2:0) и обнял Лионеля Месси.

Лионель Месси и&nbsp;его фанат, которому удалось выбежать на&nbsp;поле.

«Управление общественной безопасности Чаояна задержало 18-летнего юношу по фамилии Ди в соответствии с законом. В течение 12 месяцев ему запрещен вход на стадионы», — приводит ТАСС заявление полицейского управления.

15 июня на «Стадионе трудящихся» во время матча между сборными молодой человек выбежал на поле и обнял Месси.

Источник: ТАСС
Лионель Месси
Сборная Австралии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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