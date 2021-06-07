Из-за коронавируса у Бускетса вместо основной сборной Испании в товарищеском матче против Литвы сыграет молодежка
00:20
Федерации футбола Испании (RFEF) сообщила о том, что полузащитник национальной команды Серхио Бускетс заразился коронавирусом.
Из-за болезни капитана вместо взрослой сборной в ближайшем товарищеском матче против Литвы 8 июня сыграет молодежная команда под руководством Луиса Де ла Фуэнте.
RFEF полностью вернет стоимость билета всем желающим. Кроме того, отменяются все запланированные на завтра коммуникационные и маркетинговые мероприятия.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).
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