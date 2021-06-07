Из-за коронавируса у Бускетса вместо основной сборной Испании в товарищеском матче против Литвы сыграет молодежка

Федерации футбола Испании (RFEF) сообщила о том, что полузащитник национальной команды Серхио Бускетс заразился коронавирусом.

Из-за болезни капитана вместо взрослой сборной в ближайшем товарищеском матче против Литвы 8 июня сыграет молодежная команда под руководством Луиса Де ла Фуэнте.

RFEF полностью вернет стоимость билета всем желающим. Кроме того, отменяются все запланированные на завтра коммуникационные и маркетинговые мероприятия.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).