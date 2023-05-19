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Сегодня, 22:29

«Нефтчи» может заменить «Динамо» в летнем турнире в Санкт-Петербурге

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Футболисты «Нефтчи».
Фото ФК «Нефтчи»

Как стало известно «СЭ», бакинский «Нефтчи» с высокой долей вероятности заменит московское «Динамо» в летнем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге с участием «Зенита», «Фенербахче» и «Црвены Звезды». В клубе подтвердили «СЭ» переговоры с организаторами.

«Клуб заинтересован в участии в этом турнире. Сейчас ведутся переговоры, но официально подтвердить участие пока не можем», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что в начале июля «Зенит» может сыграть в представительном международном товарищеском турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Динамо». Но в связи со сменой главного тренера (ранее «СЭ» сообщал, что по окончании нынешнего сезона «Динамо» может возглавить Марко Николич) планы московского клуба на предсезонную подготовку изменились.

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