Месси забил 5 голов в ворота Эстонии и обогнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал пента-трик в товарищеском матче против сборной Эстонии.

Таким образом, аргентинец забил 86 голов за сборную. В списке лучших бомбардиров национальных команд форвард вышел на чистое 4-е место, обогнав экс-нападающего сборной Венгрии Ференца Пушкаша (84 гола).

На третьем месте — форвард сборной Малайзии Мохтар Дахари с 89 голами. Второй — Али Даеи из Ирана — 109 голов. Лидирует нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду со 117 голами.