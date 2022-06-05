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Месси забил 5 голов в ворота Эстонии и обогнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров сборных

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Лионель Месси забил 5 голов в ворота сборной Эстонии.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал пента-трик в товарищеском матче против сборной Эстонии.

Таким образом, аргентинец забил 86 голов за сборную. В списке лучших бомбардиров национальных команд форвард вышел на чистое 4-е место, обогнав экс-нападающего сборной Венгрии Ференца Пушкаша (84 гола).

На третьем месте — форвард сборной Малайзии Мохтар Дахари с 89 голами. Второй — Али Даеи из Ирана — 109 голов. Лидирует нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду со 117 голами.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эстонии по футболу
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Месси забил три Эстонии и вышел на 4-е место по голам в истории сборных. Аргентинец догнал Пушкаша
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