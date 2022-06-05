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Роналду обновил рекорд по голам за сборную после дубля в матче Лиги наций

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Криштиану Роналду обновил рекорд по голам за сборную.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче группового турнира Лиги наций против Швейцарии.

Форвард отличился на 35-й и 40-й минутах встречи. Таким образом, 37-летний португалец забил 117-й гол за национальную сборную и обновил свой же рекорд.

На это у Роналду ушло 188 матчей, что является вторым результатом в истории. Лидирует форвард сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава, который провел 193 матча на национальную команду.

Криштиану Роналду
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
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