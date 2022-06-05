Аргентина благодаря пента-трику Месси разгромила в товарищеском матче Эстонию. Колумбия обыграла Саудовскую Аравию

Месси забил 5 голов в товарищеском матче против сборной Эстонии

Сборная Аргентины разгромила Эстонию в товарищеском матче — 5:0. Встреча проходила на стадионе «Рейно-де-Наварра» в Памплоне (Испания).

Все голы на счету форварда Лионеля Месси.

Таким образом, аргентинец забил 86 голов за сборную. В списке лучших бомбардиров национальных команд форвард вышел на чистое 4-е место, обогнав нападающего сборной Венгрии Ференца Пушкаша (84 гола).

Еще в одном товарищеском матче сборная Колумбии обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:0. Встреча состоялась на стадионе «Энрике Рока» в Мурсии (Испания).

В составе колумбийцев в начале матча забил Рафаэль Борре.