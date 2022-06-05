Месси забил три Эстонии и вышел на 4-е место по голам в истории сборных. Аргентинец догнал Пушкаша

Месси догнал венгра Пушкаша по голам за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче против сборной Эстонии.

Таким образом, аргентинец забил 84 гола за сборную. В списке лучших бомбардиров национальных команд форвард догнал нападающего сборной Венгрии Ференца Пушкаша, который занимает 4-е место.

На третьем месте — форвард сборной Малайзии Мохтар Дахари с 89 голами. Второй — Али Даеи из Ирана — 109 голов. Лидирует нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду со 115 голами.