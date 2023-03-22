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Сегодня, 19:58

На товарищеском матче Иран — Россия ожидается 10 000 зрителей

Алина Савинова
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Представитель Федерации футбола Ирана сообщил, что на товарищеском матче с национальной командой России в Тегеране ожидается около 10 000 зрителей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

26 марта российская сборная сыграет с командой Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/na-matche-irana-i-rossii-ozhidaetsya-10-000-zritelej/
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Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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