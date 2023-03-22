На товарищеском матче Иран — Россия ожидается 10 000 зрителей

Представитель Федерации футбола Ирана сообщил, что на товарищеском матче с национальной командой России в Тегеране ожидается около 10 000 зрителей. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

26 марта российская сборная сыграет с командой Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.