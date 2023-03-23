Сборная Ирландии обыграла Латвию в товарищеском матче

Сборная Ирландии победила национальную команду Латвии в товарищеском матче — 3:2. Игра проходила на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия).

Хозяева повели в начале встречи благодаря голам Каллума О`Дауды и Эвана Фергюсона. Гости сравняли счет в концовке первого тайма. Отметились Робертс Улдрикис и Артур Зюзин.

Во втором тайме победу ирландцам принес гол Чидози Огбене.

В следующем матче Ирландия 27 марта сыграет дома со сборной Франции в квалификации к Евро-2024. Латвия в рамках отбора на Евро-2024 поедет в гости к сборной Уэльса 28-го числа.