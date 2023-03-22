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Сегодня, 19:51

Ярошик рассказал, будет ли у него возможность приехать на матч ЦСКА с 2Drots

Алина Савинова
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Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик ответил на вопрос, сможет ли он приехать на товарищеский матч армейцев с 2Drots, если его пригласят.

«Конечно, меня неоднократно приглашали мои старые друзья из России, но для начала нужно подождать, чтобы ситуация на Украине чуть успокоилась. Я с большой теплотой отношусь к болельщикам ЦСКА и очень ценю, что они обо мне не забывают», — приводит Metaratings.ru слова Ярошика.

Ярошик играл за ЦСКА с 2003 по 2005 годы. Всего он провел 75 матчей в составе московской команды, отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

25 марта ЦСКА проведет товарищеский матч с медийным клубом 2Drots. Ранее сообщалось, что в рамках этого события в Россию приедет бывший полузащитник армейцев Даниэль Карвальо.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-priedu-v-rossiyu-esli-cska-priglasit-no-nuzhno-podozhdat-chtoby-situaciya-na-ukraine-chut-uspokoilas-237509/
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Иржи Ярошик
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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