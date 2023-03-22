Ярошик рассказал, будет ли у него возможность приехать на матч ЦСКА с 2Drots

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик ответил на вопрос, сможет ли он приехать на товарищеский матч армейцев с 2Drots, если его пригласят.

«Конечно, меня неоднократно приглашали мои старые друзья из России, но для начала нужно подождать, чтобы ситуация на Украине чуть успокоилась. Я с большой теплотой отношусь к болельщикам ЦСКА и очень ценю, что они обо мне не забывают», — приводит Metaratings.ru слова Ярошика.

Ярошик играл за ЦСКА с 2003 по 2005 годы. Всего он провел 75 матчей в составе московской команды, отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

25 марта ЦСКА проведет товарищеский матч с медийным клубом 2Drots. Ранее сообщалось, что в рамках этого события в Россию приедет бывший полузащитник армейцев Даниэль Карвальо.