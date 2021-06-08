Мюллер о разгроме сборной Латвии: «Важнее всего был не результат, а наш стиль игры»

Форвард сборной Германии Томас Мюллер подвел итоги товарищеского матча против Латвии (7:1).

«Важнее всего был сегодня не результат, а наш стиль. Мы здорово выглядели на поле и показали то, что отрабатывали на тренировках. Это был убедительный матч. Наша цель — играть энергично, привлекательно и показывать страстный футбол на Евро», — приводит слова Мюллера RTL.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Германии сыграет в группе с Францией, Португалией и Венгрией.