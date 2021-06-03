Мюллер: «Немного обидно, что мы не добились победы над сборной Дании»
09:50
Форвард сборной Германии Томас Мюллер подвел итоги товарищеского матча против Дании (1:1).
«Это был напряженный матч. Мы видели много хорошего в матче, но сейчас его трудно анализировать. Я чувствовал, что мы были достаточно решительны в наших атаках. Не повезло с двумя ударами по каркасу, так что, возможно, немного обидно, что мы не добились победы», — приводит слова Мюллера RTL.
Сборная Дании — соперник сборной России по Евро-2020, также в группе В сыграют Бельгия и Финляндия. Немцы выступят в группе F со сборными Франции, Венгрии и Португалии.
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