Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур подвел итоги товарищеского матча против Шотландии (2:2).

Мы тренировались по схеме 5-3-2 только один раз, поэтому мы не могли думать, что сразу достигнем высот. Но очевидно, что ситуация должна улучшиться. Тем не менее, я по-прежнему убежден, что мы можем играть намного лучше, используя эту или любую другую схему. Думаю, мы иногда были слишком статичны. В нескольких моментов у де Лигта было слишком мало вариантов для передачи. Это то, над чем мы должны работать", — приводит слова де Бура NOS TV.

На Евро-2020 сборная Голландии сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией. Шотландия в группе D встретится с Англией, Хорватией и Чехией.