Азар, Куртуа и Вертонген не сыграют против сборной Греции
12:45
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о том, кто не сыграет в товарищеском матче против Греции.
«Миньоле будет защищать наши ворота в матче против Греции. Камински, Ванхойсден, Мехеле и Локонга также будут в списке участников. Вертонген, Вермален и Эден Азар не сыграют против Греции, но выйдут на матч с Хорватией», — приводит слова Мартинеса официальный сайт сборной Бельгии.
Матч Греция — Бельгия пройдет 3 июня и начнется в 21:45 мск.
Сборная Бельгии на чемпионате Европы в группе B встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).
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