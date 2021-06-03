Футбол
Товарищеские матчи
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Азар, Куртуа и Вертонген не сыграют против сборной Греции

12:45
Теги:

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о том, кто не сыграет в товарищеском матче против Греции.

«Миньоле будет защищать наши ворота в матче против Греции. Камински, Ванхойсден, Мехеле и Локонга также будут в списке участников. Вертонген, Вермален и Эден Азар не сыграют против Греции, но выйдут на матч с Хорватией», — приводит слова Мартинеса официальный сайт сборной Бельгии.

Матч Греция — Бельгия пройдет 3 июня и начнется в 21:45 мск.

Сборная Бельгии на чемпионате Европы в группе B встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

Читайте также

Турецкий повар снова попытался напугать Хабиба. Тот имитировал удар
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Россия — Канада: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн четвертьфинал ЧМ-2021
Россия — Канада: прогноз «СЭ» на суперматч 1/4 ЧМ по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд