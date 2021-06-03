Азар, Куртуа и Вертонген не сыграют против сборной Греции

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о том, кто не сыграет в товарищеском матче против Греции.

«Миньоле будет защищать наши ворота в матче против Греции. Камински, Ванхойсден, Мехеле и Локонга также будут в списке участников. Вертонген, Вермален и Эден Азар не сыграют против Греции, но выйдут на матч с Хорватией», — приводит слова Мартинеса официальный сайт сборной Бельгии.

Матч Греция — Бельгия пройдет 3 июня и начнется в 21:45 мск.

Сборная Бельгии на чемпионате Европы в группе B встретится с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).