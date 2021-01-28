Мусаев подвел итоги первого сбора в ОАЭ
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги учебно-тренировочного сбора в ОАЭ.
«Я доволен тем объемом работы, который мы проделали. Думал, будет сложнее, но и с «Ригой» (1:0) и с солигорским «Шахтером» (3:0) нам удалось показать качественный футбол на фоне нагрузок. Довольны, что получилось ряд вещей», — сказал Мусаев в интервью клубному YouTube-каналу.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очков. «Быки» остались единственным российским клубом, который продолжит выступление в еврокубках. В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет против загребского «Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=138198
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