ЦСКА в Twitter объявил состав на контрольный матч против испанской «Мурсии» на учебно-тренировочных сборах.

ЦСКА: Акинфеев — Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов — Сигурдссон, Дзагоев, Влашич, Ахметов, Тикнизян — Чалов.

Матч ЦСКА — «Мурсия» начнется в 13.00 (мск).

После первой части сезона Тинькофф РПЛ армейцы занимают второе место в турнирной таблице с 37 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.