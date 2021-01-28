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Акинфеев, Дзагоев и Влашич — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Мурсией»

12:16
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ЦСКА в Twitter объявил состав на контрольный матч против испанской «Мурсии» на учебно-тренировочных сборах.

ЦСКА: Акинфеев — Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов — Сигурдссон, Дзагоев, Влашич, Ахметов, Тикнизян — Чалов.

Матч ЦСКА — «Мурсия» начнется в 13.00 (мск).

После первой части сезона Тинькофф РПЛ армейцы занимают второе место в турнирной таблице с 37 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.

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