Акинфеев, Дзагоев и Влашич — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Мурсией»
12:16
ЦСКА в Twitter объявил состав на контрольный матч против испанской «Мурсии» на учебно-тренировочных сборах.
ЦСКА: Акинфеев — Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов — Сигурдссон, Дзагоев, Влашич, Ахметов, Тикнизян — Чалов.
Матч ЦСКА — «Мурсия» начнется в 13.00 (мск).
После первой части сезона Тинькофф РПЛ армейцы занимают второе место в турнирной таблице с 37 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.
Состав на первый тайм тренировочного матча с Мурсией #Кампоамор2021??— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 28, 2021
Игра, как и все на этих сборах, пройдет без допуска зрителей pic.twitter.com/cfm8hc0B2f
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