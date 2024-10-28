Отец Сафонова: «Матвей хочет сыграть за сборную России в родном для себя Краснодаре»

Евгений Сафонов, отец вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировал «СЭ» прокомментировал попадание игрока в расширенный состав сборной России.

Национальная команда в ноябре проведет товарищеские матчи с Брунеем в Краснодаре (15 ноября) и против Сирии в Волгограде (19 ноября).

«Мы всегда ждем Матвея в России, он хочет сыграть за сборную в родном для себя Краснодаре. Я бы сам с радостью поехал бы в Париж, повидаться с сыном. Но работа не дает этого сделать. Будем ждать окончательный список сборной России на ноябрьскую паузу», — сказал Сафонов «СЭ».

Сафонов летом перешел в парижский клуб из «Краснодара». 25-летний вратарь провел в этом сезоне 3 матча за клуб и пропустил 2 мяча.