Быстров назвал извращением предстоящий матч сборной России против полупрофессионалов из Брунея

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении национальной командой товарищеского матча против полупрофессионалов из Брунея.

«Я тогда тоже могу выйти против сборной России. Сейчас в Дубае соберу ребят, тут есть неплохие. И можем тоже сыграть против сборной России. Думаю, прикольно будет. Только нам нужны особые правила: обратные замены, 15 человек на поле и 3 вратаря. Шансов у нас не будет, но сыграть мы можем. Так что мы, сборная солянка, готовы. С Брунеем тоже можем побороться. Честно, когда играем с такими сборными, это уже какое-то извращение над футболом», — сказал Быстров «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.