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Сегодня, 18:15

Терехов — о словах Глушенкова про сборную России: «У каждого человека свое мнение. Он его высказал»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Сергей Терехов в комментарии «СЭ» поделился мнением о соперниках сборной России в ноябре.

— Многих интересует ситуация со сборной. Как смотрите на силу наших соперников, Брунея и Сирии? Если судить по рейтингу ФИФА, они не дотягивают до уровня сборной России.

— Никак не смотрю на их силу. С кем возможно играть сборной, с теми и организовывают игры.

— Если бы вы оказались в сборной, у вас была бы мотивация, как у других футболистов?

— Безусловно, это — сборная России. Играть за нее — огромная гордость и честь.

— Тогда что вы думаете о словах Глушенкова, что лучше потренироваться с Венделом и Клаудиньо, чем ехать в сборную?

— У каждого человека есть свое мнение. Он это мнение высказывает. Это его право.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го числа россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Сборная России по футболу
ФК Химки
Сергей Терехов
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