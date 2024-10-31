Колосков о матче сборной: «В Брунее разве есть профессиональные футболисты?»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что сборная Брунея привезет полупрофессиональную команду на товарищеский матч со сборной России.

«Я даже не знал, что в Брунее есть профессиональный футбол. Разве он есть? Поэтому ничуть не удивляет новость о составе сборной Брунея на матч с Россией. Ну, кого пришлют, с теми и надо играть, значит», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

В Футбольной ассоциации Брунея сообщили «СЭ», что на матч в Россию отправят вторую команду, так как большинство футболистов основной сборной не смогут приехать, они будут в отпуске.

15 ноября сборная России в Краснодаре сыграет с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.