В РФС отреагировали на информацию о визите полупрофессиональной сборной Брунея

В РФС заявили, что не слышали о планах Футбольной ассоциации Брунея отправить на матч со сборной России полупрофессиональных игроков.

— Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея, — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее «СЭ» сообщал, что в Брунее планируют отправить в Россию игроков местного чемпионата, которые совмещают футбол с работой в других сферах.

Матч сборной России с Брунеем пойдет в зачет официального рейтинга ФИФА.