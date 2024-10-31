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Сегодня, 16:10

В РФС отреагировали на информацию о визите полупрофессиональной сборной Брунея

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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В РФС заявили, что не слышали о планах Футбольной ассоциации Брунея отправить на матч со сборной России полупрофессиональных игроков.

— Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея, — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее «СЭ» сообщал, что в Брунее планируют отправить в Россию игроков местного чемпионата, которые совмещают футбол с работой в других сферах.

Матч сборной России с Брунеем пойдет в зачет официального рейтинга ФИФА.

Сборная России по футболу
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