Президент «Сьона» рад попаданию Антона Миранчука в расширенный список сборной России

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в комментарии «СЭ» отреагировал на попадание полузащитника команды Антона Миранчука в расширенный состав сборной России.

«Мы рады, что Антон попал в расширенный список игроков сборной. Если он попадет в финальный список, то мы, конечно, отпустим его в национальную команду», — сказал Константен «СЭ».

Сборная России в ноябрьскую паузу проведет товарищеские матчи со сборными Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).