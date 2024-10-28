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Сегодня, 14:55

Президент «Сьона» рад попаданию Антона Миранчука в расширенный список сборной России

Константин Белов
Корреспондент
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен в комментарии «СЭ» отреагировал на попадание полузащитника команды Антона Миранчука в расширенный состав сборной России.

«Мы рады, что Антон попал в расширенный список игроков сборной. Если он попадет в финальный список, то мы, конечно, отпустим его в национальную команду», — сказал Константен «СЭ».

Сборная России в ноябрьскую паузу проведет товарищеские матчи со сборными Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).

Антон Миранчук
Сборная России по футболу
ФК Сьон
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