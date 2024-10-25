Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:00

Дюков: «Встречался с несколькими руководителями европейских ассоциаций, обсуждали возможность игры»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России может провести товарищеские матчи против европейских команд в следующем году.

— Было много высказываний от разных стран о желании проводить товарищеский матч с Россией — Непала, Сейшел, Намибии и других. Есть ли с ними какое-то общение?

— Мы проводим работу по организации матчей на следующий год, она ведется со многими федерациями. При выборе соперников будем руководствоваться несколькими принципами: домашние матчи со своими болельщиками и рейтинг сборной, с которой предстоит играть. Надеюсь, что в следующем году статусных соперников будет больше.

— Среди этих сборных есть хоть одна из Европы?

— Да, есть. Встречался с несколькими руководителями европейских ассоциаций, мы обсуждали возможность сыграть. Но все зависит от календаря.

На данный момент все российские команды отстранены от официальных международных турниров. В ноябре сборная России должна провести товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии.

Президент РФС Александр Дюков. «Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
Читайте также
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Дюков объяснил, почему сборная России сыграет товарищеский матч в Краснодаре
Дюков об отмененном матче с Пакистаном: «У их сборной возникли проблемы с формированием команды»
«Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова
Самедов — о товарищеских матчах с Сирией и Брунеем: «Любого соперника тяжело найти»
Колосков: «Болельщикам не важно, Бруней или нет, главное — на сборную России посмотреть!»
Матчи сборной России с Сирией и Брунеем пойдут в рейтинг ФИФА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!»

Дюков об отмененном матче с Пакистаном: «У их сборной возникли проблемы с формированием команды»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости