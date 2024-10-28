Зимой «Зенит» может сыграть с африканцами

Как стало известно «СЭ», «Зенит» планирует провести три зимних сбора в январе-феврале 2025 года.

Первый запланирован в Катаре. Второй и третий пройдут, скорее всего, в ОАЭ. В Эмиратах команда Сергея Семака может принять участие в турнире с участием российских и зарубежных клубов.

Во время зимней паузы чемпион России также проведет ряд товарищеских матчей. Один из потенциальных соперников — представитель африканского континента.