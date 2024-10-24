Матчи сборной России с Сирией и Брунеем пойдут в рейтинг ФИФА

Товарищеские игры сборной России с Сирией и Брунеем пойдут в рейтинг ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Матч с Брунеем пройдут 15 ноября в Краснодаре, начало — в 19.00 мск. Игра с Сирией состоится в Волгограде 19 ноября, начало — в 19.30 мск.

Ранее ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных — Россия осталась на 34-м месте, разместившись между Сербией и Канадой.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.