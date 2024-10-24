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Сегодня, 20:13

Матчи сборной России с Сирией и Брунеем пойдут в рейтинг ФИФА

Руслан Минаев
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Товарищеские игры сборной России с Сирией и Брунеем пойдут в рейтинг ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Матч с Брунеем пройдут 15 ноября в Краснодаре, начало — в 19.00 мск. Игра с Сирией состоится в Волгограде 19 ноября, начало — в 19.30 мск.

Футболисты сборной России радуются голу Федора Чалова (№ 9) в&nbsp;матче с&nbsp;Белоруссией (4:0). 7&nbsp;июня 2024 года. Сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре, где закрыт аэропорт. Почему не Сочи?

Ранее ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных — Россия осталась на 34-м месте, разместившись между Сербией и Канадой.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
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