Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:26

В Ливане заявили, что будут рады сыграть товарищеский матч с Россией по окончании войны с Израилем

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча сборной страны с национальной командой России.

«Мы надеемся, что сможем сыграть со сборной России в будущем. Но на сегодняшний день приоритетом является окончание войны в Ливане. А после этого, конечно, сборная планирует провести несколько международных матчей, среди которых возможна игра и с российской командой. Пока война остановила все действия нашей футбольной ассоциации, из-за чего матчи на данный момент невозможны», — сказала Аби Фарай в беседе со Sport24.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го числа россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.

Источник: Sport24
Сборная Ливана по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Колосков — о заявлении Дюкова: «В будущем году вновь может получиться так, что сборная не найдет себе соперника»
Газзаев поддержал Дюкова: «РФС делает все возможное, чтобы проводить товарищеские игры»
Дюков об отмененном матче с Пакистаном: «У их сборной возникли проблемы с формированием команды»
Дюков объяснил, почему сборная России сыграет товарищеский матч в Краснодаре
Дюков: «Встречался с несколькими руководителями европейских ассоциаций, обсуждали возможность игры»
«Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Колосков — о заявлении Дюкова: «В будущем году вновь может получиться так, что сборная не найдет себе соперника»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости