В Ливане заявили, что будут рады сыграть товарищеский матч с Россией по окончании войны с Израилем

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча сборной страны с национальной командой России.

«Мы надеемся, что сможем сыграть со сборной России в будущем. Но на сегодняшний день приоритетом является окончание войны в Ливане. А после этого, конечно, сборная планирует провести несколько международных матчей, среди которых возможна игра и с российской командой. Пока война остановила все действия нашей футбольной ассоциации, из-за чего матчи на данный момент невозможны», — сказала Аби Фарай в беседе со Sport24.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го числа россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.