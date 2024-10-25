Дюков объяснил, почему сборная России сыграет товарищеский матч в Краснодаре

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему товарищеская игра сборной России против Брунея пройдет в Краснодаре.

«Мы планировали провести матч именно там, видели запрос со стороны местных болельщиков, в городе любят футбол. Плюс играем в ноябре, нужна хорошая погода и поле. Мы нашли соперника, который готов приехать на матч, несмотря на логистические ограничения. Для сборной Брунея это не является проблемой», — сказал Дюков.

24 октября РФС объявил, что первая встреча ноябрьской международной паузы состоится 15 ноября. Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.