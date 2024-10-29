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Сегодня, 14:56

Вера оценил шансы проведения матча между сборными России и Аргентины

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Полузащитник «Химок» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

«К сожалению, сейчас это кажется нереальным, ведь Аргентина участвует в отборе на чемпионат мира. Собрать состав из южноамериканских легионеров? Сейчас подобный состав будет очень сложно собрать в кучу, воедино. Может, даже проще было бы сыграть России с Аргентиной», — сказал Вера «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го числа россияне в Волгограде сыграют против Сирии, а 19-го встретятся в Краснодаре с Брунеем.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Денис Сафронов

Лукас Вера
Сборная Аргентины по футболу
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