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Сегодня, 12:01

Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Владислав Маслов
Корреспондент
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Андрей Мостовой и Александр Головин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

РФС объявил расширенный состав футболистов, которые примут участие в ноябрьском сборе национальной команды.

Из игроков, выступающих за границей, в сборную вызваны Александр Головин («Монако», Франция), Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Алексей Миранчук («Атланта», МЛС), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария и Федор Чалов (ПАОК, Греция). Главным тренером команды является Валерий Карпин.

В список также попал 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который был заменен в матче 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) после грубого фола полузащитника соперников Густаво Мантуана.

Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Брунеем в Краснодаре (15 ноября) и против Сирии в Волгограде (19 ноября).

Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
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