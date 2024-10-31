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Сегодня, 23:37

Представитель Самошникова: «Илья заслуживает места в сборной России, он проводит один из лучших сезонов в карьере»

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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько прокомментировал попадание защитника «Локомотива» Ильи Самошникова в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.

«Илья заслуживает места в сборной России, он проводит один из лучших сезонов в карьере и всем все доказал на поле. Уверен, что Самошников будет только прогрессировать, в клубе им очень довольны. Сам он старается не зацикливаться на своих успехах и продолжает расти — это главное в данной ситуации», — сказал Кигинько «РБ Спорт».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Илья Самошников
ФК Локомотив (Москва)
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