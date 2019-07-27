"Монако" обыграл "Порту" в товарищеском матче. Головин был заменен во втором тайме

"Порту" проиграл "Монако" (0:1) в товарищеском матче. Единственный гол на 22-й минуте встречи забил нападающий монегасков Желсон Мартинш.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле 74 минуты и не отметился результативными действиями. Россиянин был заменен во втором тайме на форварда Жила Диаша.

На 62-й минуте матча в ворота монегасков был назначен пенальти. К точке подошел защитник "Порту" Алекс Теллес​, но его удар парировал голкипер французской команды Бенжамен Лекомт.

Бывший нападающий "Спартака", игрок "Порту" Зе Луиш вышел на поле на 59-й минуте встречи.

Товарищеский матч

"Порту" – "Монако" – 0:1 (0:1)

Гол: Мартинш, 22.

Нереализованный пенальти: Теллес, 62 (вратарь)

"Порту": Вана, Пепе (Диогу Лейте, 83), Маркано (Осорио, 83), Вилсон Манафа (Саравия, 75), Теллес (Эштевеш, 83), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Накадзима, 59), Баро (Зе Луиш, 59), Диас (Бруну Кошта, 59), Соарес (Отавиу, 59), Корона (Силва, 75).

"Монако": Лекомт, Сидибе, Жемерсон, Панзо, Балло-Туре (Фостер, 74), Хенрикс (Пеле, 87), Фабрегас (Траоре, 46), Силла (Рони Лопеш, 64), Боскилиа (Шадли, 64), Головин (Жил Диаш, 74), Мартинш (Аолу, 74).

27 июля. Порту. Стадион "Драгау".