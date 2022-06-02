Месси поделился эмоциями после победы в матче «Финалиссимы»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы в матче «Финалиссимы». Аргентина победила Италию со счетом 3:0.

«Мы здесь с кем угодно бы сыграли. Сегодня был хороший экзамен, так как сборная Италии — великая команда. Знали, что будет хорошая игра и хорошая обстановка для подтверждения статуса чемпионов.

Получился прекрасный финал, полностью аргентинский. Впечатления, которые мы здесь испытали, прекрасные", — приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

Месси был признан лучшим игроком матча. Он отдал две результативные передачи.