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Сегодня, 00:42

Месси поделился эмоциями после победы в матче «Финалиссимы»

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы в матче «Финалиссимы». Аргентина победила Италию со счетом 3:0.

«Мы здесь с кем угодно бы сыграли. Сегодня был хороший экзамен, так как сборная Италии — великая команда. Знали, что будет хорошая игра и хорошая обстановка для подтверждения статуса чемпионов.

Получился прекрасный финал, полностью аргентинский. Впечатления, которые мы здесь испытали, прекрасные", — приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

Месси был признан лучшим игроком матча. Он отдал две результативные передачи.

Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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