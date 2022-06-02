Месси признан лучшим игроком матча «Финалиссимы»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча «Финалиссимы».

Аргентина победила Италию со счетом 3:0. Месси в этом матче отдал две результативные передачи.

«Он от начала до конца контролировал ход игры. Ему не повезло, что он не забил самостоятельно. Для собравшихся на «Уэмбли» он устроил самый настоящий мастер-класс», — приводит слова технической группы официальный сайт УЕФА.

Голы в матче забили Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.