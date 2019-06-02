Люксембург и Мадагаскар сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные Люксембурга и Мадагаскара сыграли вничью в товарищеском матче (3:3). На 61-й минуте полузащитник Венсан Тилль не забил пенальти.

Товарищеские матчи

Люксембург - Мадагаскар - 3:3 (1:2)

Голы: Тилль, 2 (1:0). Воави, 35 (1:1). Андриатсима, 37 - с пенальти (1:2). Андриа, 62 (1:3). Селимович, 90+1 (2:3). Янс, 90+2 (3:3).

Нереализованный пенальти: Тилль, 61 (вратарь)

"Люксембург": Мори (Шон, 46), Селимович, Карлсон, Махмутович (Малгет, 46), Янс, Мартинс Перейра (Мутш, 63), Тилль, Баррейро (Скендерович, 78), Даниел да Мота, Тюрпель (Хольтц, 63), Синани (Мартинс, 84).

Судья: Дойл (Ирландия).

2 июня. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".

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