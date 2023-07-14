Личка прокомментировал две победы «Динамо» над «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победах своей команды в товарищеских матчах над «Пари НН».

Бело-голубые дважды сыграли с нижегородцами 14 июля и одержали победы в обеих встречах – 1:0 и 4:3.

«Всегда очень приятно, когда команда побеждает. Сегодня мы провели две игры с тяжёлым соперником. В обеих встречах мы показали хорошую игру в первые 60 минут. В концовках же мы начинали терять мяч после 2-3 передач, и приходилось бегать туда-сюда. Нам надо играть более дисциплинированно и ответственно с мячом.

Мы будем стараться играть в атаку, но также нужно найти хороший баланс с защитой. Сегодня первый тайм мы выиграли 4:1, но после перерыва дали сопернику вернуться в игру и забить ещё дважды. Надо поправить эту ситуацию», – цитирует Личку официальный сайт «Динамо».

В первом туре РПЛ сезона-2023/24 «Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет 21 июля.