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Сегодня, 09:04

Анчелотти: «Игры между «Реалом» и «Барселоной» никогда не были товарищескими и не будут»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящую товарищескую игру с «Барселоной» в рамках американского тура.

«Неважно, где проходит классико. Такие игры не бывают товарищескими. Они особенные. В прошлом году мы стали свидетелями фантастической атмосферы, уверен так будет и в Далласе. Игры между «Реалом» и «Барселоной» никогда не были товарищескими и не будут», — цитирует Анчелотти ESPN.

Классико пройдет в Арлингтоне (штат Техас) 29 июля. Помимо этого, «сливочные» сыграют с «Миланом» 23-го числа, с «Манчестер Юнайтед» — 26-го числа и с «Ювентусом» — 2 августа.

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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