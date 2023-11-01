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Сегодня, 19:32

Карвальо ответил на вопрос о своем участии в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо сообщил, что еще не получил подтверждение своего участия в ретроматче легенд армейского клуба и «Локомотива».

Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что Карвальо, Дуду и Жо могут сыграть в ретроматче, который состоится 19 ноября на «РЖД Арене» (Москва).

«Мы контактировали по этому поводу. Теперь нам осталось только получить подтверждение, которого пока не было», — цитирует Карвальо Sport24.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка страны и победителем Кубка УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592123-daniel-karvalo-vyskazalsya-o-svoyem-uchastii-v-matche-legend-tsska-i-lokomotiva
Даниэл Карвальо
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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