Карвальо ответил на вопрос о своем участии в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо сообщил, что еще не получил подтверждение своего участия в ретроматче легенд армейского клуба и «Локомотива».

Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что Карвальо, Дуду и Жо могут сыграть в ретроматче, который состоится 19 ноября на «РЖД Арене» (Москва).

«Мы контактировали по этому поводу. Теперь нам осталось только получить подтверждение, которого пока не было», — цитирует Карвальо Sport24.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка страны и победителем Кубка УЕФА.