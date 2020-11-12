Дубль Грифо помог Италии обыграть Эстонию

Сборная Италии обыграла Эстонию в товарищеском матче (4:0). Дублем отметился Винченцо Грифо, а также по голу забили Федерико Бернардески и Риккардо Орсолини.

Товарищеский матч

Италия — Эстония — 4:0 (2:0)

Голы: Грифо, 14 (1:0). Бернардески, 27 (2:0). Грифо, 75 — с пенальти (3:0). Орсолини, 86 — с пенальти (4:0).

Италия: Сиригу, Д`Амброзио (Калабрия, 79), Эмерсон (Пеллегрини, 71), Бастони, Ди Лоренцо, Сориано, Грифо (Эль-Шаарави, 80), Гальярдини, Тонали (Пессина, 46), Бернардески (Орсолини, 72), Лазанья (Пеллегри, 71).

Эстония: Мееритс, Тенисте (Лиландер, 46), Баранов, Метс, Пикк (Ярвелайд, 78), Марин (Тунев, 46), Миллер (Сорга, 58), Айнсалу (Тур, 46), Соометс, Саппинен (Лепик, 58), Лийвак.

Предупреждения: Д`Амброзио, 19. Тунев, 79. Лепик, 90+2.

Судья: Обренович (Словения).

11 ноября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».