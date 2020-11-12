Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Губерниев пошутил о Черчесове: «Если у меня — Сафонов, то у тренера — Кузяев»

22:44
Теги:

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев ответил на шутку главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — внебрачный сын журналиста.

«Если у меня внебрачный сын — Сафонов, то у тренера, наверное, Кузяев. Но это была рубрика «шутки за миллион», — пошутил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Молдавия — Россия

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2033
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Молдавией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир