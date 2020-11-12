Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев ответил на шутку главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — внебрачный сын журналиста.

«Если у меня внебрачный сын — Сафонов, то у тренера, наверное, Кузяев. Но это была рубрика «шутки за миллион», — пошутил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».