Губерниев пошутил о Черчесове: «Если у меня — Сафонов, то у тренера — Кузяев»
22:44
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев ответил на шутку главного тренера сборной России Станислава Черчесова о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — внебрачный сын журналиста.
«Если у меня внебрачный сын — Сафонов, то у тренера, наверное, Кузяев. Но это была рубрика «шутки за миллион», — пошутил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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