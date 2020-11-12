Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удивился вопросу журналиста «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, почему в контрольном матче с Молдавией (0:0) не сыграл вратарь Матвей Сафонов. Всю встречу в воротах россиян провел Гильерме.

— Не было желания выпустить Сафонова? — спросил Губерниев.

— Он ваш сын внебрачный? Все время о нем спрашиваете, — уточнил Черчесов. — Матвей приехал чуть подуставший. Сейчас предпочли Гильерме. А по поводу следующих матчей будем думать.