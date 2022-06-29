Владимир Федотов объяснил причины поражения ЦСКА в товарищеском матче против «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» в товарищеском матче (0:3).

— Сложно комментировать такие матчи, — цитирует Федотова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев. — Первый тайм был неплохой. Были эпизоды, когда могли забить. Не хватало структурного контроля мяча, фланговых атак, грешили индивидуальной игрой. Есть хорошая пища для анализа. Мало открываний от нашей группы атаки. Когда есть эпизод и пространство, а мы его не пытаемся вскрыть, над этим надо работать. Сложно сказать про второй тайм. Нелепый и глупый пенальти. Пока мальчики были свежие, они оказывали давление. Но по самоотдаче к ним вопросов нет. Мы говорим о том, что команде требуется усиление. Завтра приедут сборники, нас станет больше. В отношении усилений надо делать решительные сдвиги.

— Вы в перерыве что-то говорили Эджуке.

— Я говорил об отношении к командной работе в обороне. В современном футболе не бывает, что кто-то может почивать на лаврах. Может у него еще не та степень готовности.

— Вы пришли в команду с большими традициями. В чем отличия от «Сочи»?

— Давления нет, команда хорошо приняла. Команда трудится, выполняя требования. Выполняет огромный пласт работы. Великий клуб и великие традиции накладывают отпечаток и заставляют трудиться с утроенной энергией. Ребята это понимают. Нам надо расширяться.