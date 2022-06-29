ЦСКА — «Зенит»: в ворота чемпионов России не назначен пенальти

На 25-й минуте матча ЦСКА — «Зенит» арбитр Владимир Москалев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых.

В том моменте Алексей Сутормин толкнул в спину Антона Заболотного, нападающий красно-синих не сыграл в мяч, произошло его столкновение с вратарем Даниилом Одоевским и армеец получил повреждение лица.

Видеоассистент Алексей Сухой провел проверку эпизода, но не стал вмешиваться в действия судьи.