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Сегодня, 21:06

ЦСКА — «Зенит»: в ворота чемпионов России не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Зенит».
ЦСКА — «Зенит».
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На 25-й минуте матча ЦСКА — «Зенит» арбитр Владимир Москалев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых.

В том моменте Алексей Сутормин толкнул в спину Антона Заболотного, нападающий красно-синих не сыграл в мяч, произошло его столкновение с вратарем Даниилом Одоевским и армеец получил повреждение лица.

Видеоассистент Алексей Сухой провел проверку эпизода, но не стал вмешиваться в действия судьи.

ЦСКА - "Зенит".
ЦСКА — «Зенит».
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