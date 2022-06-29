Семак на вопрос о Зареме: «Есть кому разговаривать, а мы должны делать свою работу»

Семак ответил на вопрос о Зареме Салиховой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, поздравила ли команду с победой в товарищеском турнире супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

— Что можете сказать о возможных трансферах Самошникова и Кассьерры?

— Это работа клубного руководства, комментировать сложно, — цитирует Семака корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев. — Кассьерра в Петербурге, если удастся договориться, то это будет очень хорошо, учитывая потерю Юри Алберто.

— Зарема уже поздравила с победой в «Кубке Матч Премьер»?

— Есть кому разговаривать, а мы должны делать свою работу. И стараться выигрывать каждый матч.

«Зенит» разгромил ЦСКА в товарищеском матче в Москве со счетом 3:0.